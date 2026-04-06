Наставник «Ромы» Джанпьеро Гасперини проанализировал поражение команды от «Интера» (2:5) в матче 31-го тура Серии А.

«Пропустить гол в первые секунды было печально, но после этого я увидел хорошую "Рому", хотя уходить на перерыв в роли догоняющих стало настоящим ударом по моральному духу. Особенно третий гол выбил нас из колеи, и с того момента мы действительно страдали.

Несомненно, Манчини — очень важный игрок для нас. Когда у нас полный состав, мы гораздо конкурентоспособнее, но сейчас нам не хватает довольно многих.

Я видел хорошую "Рому" в первом тайме, окончательный результат все выставляет в гораздо более плохом свете, но, надо признать, игра закончилась после третьего гола, и мы должны отдать должное очень сильному "Интеру", — цитирует Гасперини DAZN.

"Рома" идет шестой в таблице Серии А, набрав 54 очка по итогам 31 матча.