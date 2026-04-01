В стыковом матче за выход на ЧМ-2026 сборная Чехии по пенальти победила команду Дании- 2:2, 3:1.
В основное время Павел Шульц открыл счет на 3-й минуте, но Йоаким Андерсен восстановил статус-кво на 72-й минуте.
В овертайме Ладислав Крейчи снова вывел Чехию вперед, но Каспер Хег на 111-й минуте снова сделал счет равным.
Все решилось в серии пенальти, где удача была на стороне Чехии, которая и пробилась на чемпионат мира. Датчане на Мундиаль не поедут.
Результат матча
ЧехияПрага2:2ДанияКопенгаген
1:0 Павел Шульц 3' 1:1 Йоаким Андерсен 72' 2:1 Ладислав Крейчи 100' 2:2 Каспер Хёг 112'
Чехия: Матей Коварж, Штепан Халоупек, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфаль, Ярослав Зелены, Владимир Дарида (Лукаш Черв 60'), Лукаш Провод (Моймир Хитил 68'), Павел Шульц (Михал Садилек 112'), Патрик Шик (Томаш Хоры 91'), Tomas Soucek
Дания: Мадс Хермансен, Йоаким Мехле, Виктор Нельссон (Кристиан Нергор 60'), Йоаким Андерсен, Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен 115'), Виктор Фрохольдт (Кристиан Эриксен 72'), Густав Исаксен (Андерс Драйер 86'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн (Каспер Хёг 106'), Александр Хартманн Бах, Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки: Ярослав Зелены 45+1' — Виктор Нельссон 21', Йоаким Андерсен 105+1'