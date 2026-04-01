В стыковом матче за выход на ЧМ-2026 сборная Чехии по пенальти победила команду Дании- 2:2, 3:1.

В основное время Павел Шульц открыл счет на 3-й минуте, но Йоаким Андерсен восстановил статус-кво на 72-й минуте.

В овертайме Ладислав Крейчи снова вывел Чехию вперед, но Каспер Хег на 111-й минуте снова сделал счет равным.

Все решилось в серии пенальти, где удача была на стороне Чехии, которая и пробилась на чемпионат мира. Датчане на Мундиаль не поедут.

Результат матча Чехия Прага 2:2 Дания Копенгаген 1:0 Павел Шульц 3' 1:1 Йоаким Андерсен 72' 2:1 Ладислав Крейчи 100' 2:2 Каспер Хёг 112' Чехия: Матей Коварж, Штепан Халоупек, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфаль, Ярослав Зелены, Владимир Дарида ( Лукаш Черв 60' ), Лукаш Провод ( Моймир Хитил 68' ), Павел Шульц ( Михал Садилек 112' ), Патрик Шик ( Томаш Хоры 91' ), Tomas Soucek Дания: Мадс Хермансен, Йоаким Мехле, Виктор Нельссон ( Кристиан Нергор 60' ), Йоаким Андерсен, Миккель Дамсгор ( Матиас Йенсен 115' ), Виктор Фрохольдт ( Кристиан Эриксен 72' ), Густав Исаксен ( Андерс Драйер 86' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн ( Каспер Хёг 106' ), Александр Хартманн Бах, Расмус Хёйлунн Жёлтые карточки: Ярослав Зелены 45+1' — Виктор Нельссон 21', Йоаким Андерсен 105+1'