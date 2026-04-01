1 апреля в американском Орландо состоится товарищеская встреча сборных Бразилии и Хорватии. Начало игры в 03:00 мск.

Первая игра весеннего сбора у бразильцев выдалась неудачной. Команда Карло Анчелотти проиграла сборной Франции со счетом 1:2. Если учесть предыдущие результаты, то Бразилия выиграла только в 2 из 5 последних матчей. Ранее она проиграла Японии (2:3) и сыграла вничью с Тунисом (1:1). При этом «Избранным» удалось победить Южную Корею (5:0) и Сенегал (2:0).

Хорватия набирает обороты перед стартом ЧМ. На данный момент «шашечные» имеют уже 4 победы подряд. В прошлом матче хорваты выиграли 2:1 у Колумбии. Предыдущими жертвами команды стали Черногория (3:2), Фарерские острова (3:1) и Гибралтар (3:0).

Букмекеры считают фаворитом Бразилию за 1.78, на победу Хорватии они предлагают 4.30, на ничью — 4.20.

Прогноз ИИ: в матче будет зафиксирована ничья со счетом 1:1.

