В товарищеском матче национальных команд сборные Венгрии и Греции сыграли вничью.

Венгры и греки за 90 минут так и не смогли порадовать собравшихся на трибунах болельщиков забитыми мячами.

Результат матча Венгрия Будапешт 0:0 Греция Афины Венгрия: Бендегуз Болла ( Daniel Lukacs 46' ), Вилли Орбан, Мартон Дардаи, Милош Керкез, Андраш Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, B.Toth, Milan Vitalis ( Тамаш Сюч 67' ), Alex Toth ( Донат Барань 46' ), Damir Redzic ( Аттила Ошват 46' ) Греция: Константинос Цолакис ( Христос Музакитис 78' ), Нектариос Триантис, Константинос Цимикас, Панайотис Рецос ( Антонис Цифцис 78' ), Георгиос Ваяннидис, Георгиос Масурас ( Лазарос Рота 79' ), Димитриос Курбелис, Константинос Кульеракис, Вангелис Павлидис, Христос Дзолис, Анастасиос Бакасетас ( Andrews Tetteh 67' ) Жёлтые карточки: Аттила Ошват 63' — Константинос Кульеракис 48'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 5 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 2 Угловые удары 8 1 Офсайды 3 11 Фолы 14

Напомним, что сборные Венгрии и Греции не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.