В товарищеском матче национальных команд сборные Венгрии и Греции сыграли вничью.
Венгры и греки за 90 минут так и не смогли порадовать собравшихся на трибунах болельщиков забитыми мячами.
Результат матча
ВенгрияБудапешт0:0ГрецияАфины
Венгрия: Бендегуз Болла (Daniel Lukacs 46'), Вилли Орбан, Мартон Дардаи, Милош Керкез, Андраш Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, B.Toth, Milan Vitalis (Тамаш Сюч 67'), Alex Toth (Донат Барань 46'), Damir Redzic (Аттила Ошват 46')
Греция: Константинос Цолакис (Христос Музакитис 78'), Нектариос Триантис, Константинос Цимикас, Панайотис Рецос (Антонис Цифцис 78'), Георгиос Ваяннидис, Георгиос Масурас (Лазарос Рота 79'), Димитриос Курбелис, Константинос Кульеракис, Вангелис Павлидис, Христос Дзолис, Анастасиос Бакасетас (Andrews Tetteh 67')
Жёлтые карточки: Аттила Ошват 63' — Константинос Кульеракис 48'
Напомним, что сборные Венгрии и Греции не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.