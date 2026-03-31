Наставник сборной Англии Томас Тухель отметил, что не намерен выпускать на поле хавбека Джуда Беллингема в товарищеской игре с Японией.

Ранее футболист длительное время восстанавливался после травмы.

«Я думаю, это слишком большой риск — выпускать Беллингема.  Склоняюсь к тому, что он не будет играть.  Все выиграли от того, что он был частью команды.  Он отлично тренировался, но участвовал в качестве нейтрального игрока.  Он не был задействован в тренировке на 100 процентов.  Все выглядело очень и очень хорошо, но мы все еще бережем его, чтобы не рисковать.

Травма мышечная, очень специфическая, и мы абсолютно не хотим повторного повреждения в этот момент сезона.  И для него самого было очень хорошо быть в лагере.  Он был великолепен.  Но я склоняюсь к тому, что он не сыграет», — цитирует Тухеля BBC.

Сборная Англии встретится с Японией 31 марта в Лондоне.