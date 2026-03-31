Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды против малийцев.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Россия сыграет лучше. Сегодня они должны уже быть сыгранными, все‑таки неделю тренировались вместе. В первой игре выставили много новичков, и не все получалось. Думаю, что с Мали будет приблизительно основной состав. Уверен, что мы победим сегодня, сложно только сказать — с каким счетом. Эту команду, конечно, не знает никто, как и Никарагуа. Никарагуанцы оказали сопротивление, сейчас со всеми сложно играть, все научились обороняться», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Товарищеская встреча между Россией и Мали состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.