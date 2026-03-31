Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды против малийцев.
«Россия сыграет лучше. Сегодня они должны уже быть сыгранными, все‑таки неделю тренировались вместе. В первой игре выставили много новичков, и не все получалось. Думаю, что с Мали будет приблизительно основной состав. Уверен, что мы победим сегодня, сложно только сказать — с каким счетом. Эту команду, конечно, не знает никто, как и Никарагуа. Никарагуанцы оказали сопротивление, сейчас со всеми сложно играть, все научились обороняться», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».
Товарищеская встреча между Россией и Мали состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.