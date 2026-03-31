Наставник «Зенита» Сергей Семак отметил, заплатил ли форвард Александр Соболев штраф за празднование гола в ворота «Спартака» (2:0) во встрече 21-го тура РПЛ.

На 45-й минуте Соболев точно пробил 11-метровый, после чего достал маску для дайвинга.

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам всё прекрасно понимает. Футбол — это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков.

Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше», — приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».