В товарищеском матче сборная Шотландии в Ливерпуле проиграла команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:1.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Николя Пепе на 12-й минуте.
Результат матча
Кот-д ИвуарТоварищеские матчи (сборные)1:0ШотландияЭдинбург
1:0 Николя Пепе 12'
Кот-д Ивуар: Альбан Лафон, Уилфрид Синго, Одилон Коссуну, Усман Дьоманде (Эммануэль Агбаду 61'), Гислейн Конан (Гела Дуэ 62'), Франк Кессье, Николя Пепе (Саймон Адингра 69'), Базумана Туре, Элье Ваи (Эванн Гессан 77'), Christ Ravynel Inao Oulai, Benie Traore (Амад Диалло 69')
Шотландия: Эндрю Робертсон, Киран Тирни, Доминик Хайам, Джон Сауттар, Скотт МакТоминай (Скотт Бэйн 46'), Билли Гилмор (Джон МакГинн 70'), Райан Кристи (Кенни Маклин 70'), Росс Маккрори (Нэйтан Паттерсон 62'), Лиам Келли (Льюис Фергюсон 46'), Джордж Хирст (Линдон Дайкс 77'), Че Адамс (Томми Конвей 77')
Отметим, что обе команды смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.