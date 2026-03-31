Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Никарагуа. Россияне одолели соперника со счетом 3:1.

«Про сборную я хочу сказать основные вещи, которые меня просто раздражают. Пусть на меня не обижаются ни Карпин, ни РФС. Мы уже говорили о ценниках на билеты — минимум 700 рублей. И вот идёт болельщик на матч сборной России — это лицо страны. Я хочу видеть лучших игроков. С первого тайма Головин не выходил, Кисляк не выходил. Был один Матвей Сафонов, и тот мяч пропустил.

За сборную должны играть лучшие футболисты. Надо брать тех, кто сейчас силён. А Карпин сейчас каких-то игроков просматривает на будущее. Где оно это будущее? Кто-нибудь может сказать, когда оно наступит? Где свет в конце туннеля для нашего футбола? В общем, проблемы есть. Мы всегда поддерживаем сборную, кто бы её ни тренировал. Это футбольное лицо страны. Но важно, чтобы нам это лицо нравилось», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

31 марта сборная России в товарищеском матче сыграет с командой Мали. Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 20:00 мск.

Ранее Орлов раскритиковал игру защитника сборной России Максима Осипенко.