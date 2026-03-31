Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Никарагуа.  Россияне одолели соперника со счетом 3:1.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«Про сборную я хочу сказать основные вещи, которые меня просто раздражают.  Пусть на меня не обижаются ни Карпин, ни РФС.  Мы уже говорили о ценниках на билеты — минимум 700 рублей.  И вот идёт болельщик на матч сборной России — это лицо страны.  Я хочу видеть лучших игроков.  С первого тайма Головин не выходил, Кисляк не выходил.  Был один Матвей Сафонов, и тот мяч пропустил.

За сборную должны играть лучшие футболисты.  Надо брать тех, кто сейчас силён.  А Карпин сейчас каких-то игроков просматривает на будущее.  Где оно это будущее?  Кто-нибудь может сказать, когда оно наступит?  Где свет в конце туннеля для нашего футбола?  В общем, проблемы есть.  Мы всегда поддерживаем сборную, кто бы её ни тренировал.  Это футбольное лицо страны.  Но важно, чтобы нам это лицо нравилось», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

31 марта сборная России в товарищеском матче сыграет с командой Мали.  Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 20:00 мск.

Ранее Орлов раскритиковал игру защитника сборной России Максима Осипенко.