Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с командой.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, 40-летний вратарь уже приступил к занятиям после повреждения, полученного в начале марта в матче Бундеслиги против «Боруссии» Менхенгладбах.

Ожидается, что Нойер сможет помочь команде в ближайших встречах — как в чемпионате Германии против «Фрайбурга», так и в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

В текущем сезоне Нойер провёл 19 матчей в Бундеслиге, в шести из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Бавария» на данный момент уверенно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.