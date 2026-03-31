Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что московский клуб может продлить контракт с полузащитником Эсекьелем Барко.

«Барко является одним из лучших футболистом "Спартака" наряду с Маркиньосом и другими. Здесь проще быть лидером. Хорошие условия, немного конкуренции, и ты можешь обеспечить себе будущую жизнь. Барко правильно делает, что пользуется этим моментом, "Спартаку" тем более хорошо. Для Барко это однозначно выгодно, он может однозначно быть лучшим в РПЛ и еще много заработать», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

В текущем сезоне Барко провел за спартаковцев 27 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.