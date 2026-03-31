Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике привлек внимание мадридского «Реала» после удачного дебюта в английском клубе. Испанский гранд внимательно изучает его прогресс и рассматривает возможность трансфера, сообщает TEAMtalk.

Уго Экитике globallookpress.com

Экитике перешел в «Ливерпуль» в июле 2025 года из немецкого «Айнтрахта». Контракт рассчитан на шесть лет и действителен до июня 2031 года. До этого он выступал за «Реймс» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Уго сыграл 42 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.