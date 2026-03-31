Португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем в «Динамо» бразильского полузащитника Бителло.

«В Бразилии есть клубы, которые заинтересованы в покупке Бителло, но его трансфер сейчас нереален, он продлил контракт с "Динамо". Теперь игрок обязан его выполнять, срок долгий, бразильские клубы не смогут предложить столько, чтобы московский клуб согласился его отпустить», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26‑летний Бителло принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал семь ассистов.