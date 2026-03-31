Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, скорее всего, сменит клуб после завершения текущего сезона. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, разговоры о возможном уходе португальца ведутся уже несколько месяцев, а первые чёткие сигналы появились ещё зимой.

Интерес к 31-летнему футболисту проявляют клубы из Европы, а также команды из Саудовской Аравии и МЛС. При этом окончательное решение игрок пока официально не объявил.

Контракт хавбека с «Манчестер Сити» действует до лета 2026 года. С момента перехода в английский клуб в 2017 году он провёл 449 матчей во всех турнирах, забил 76 голов и стал одним из ключевых игроков команды.