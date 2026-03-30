Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» и его бывший капитан Егор Титов прокомментировал первую игру за команду 16‑летнего Павла Полеха и считает, что молодёжь надо постепенно подводить к основе.

«Мое мнение: если приезжает иностранец, он должен быть сильнее местных, отрабатывать свой контракт и трансферную стоимость. Это применимо ко всем клубам в России. И нужно доверять своей молодежи, у "Спартака" она есть. Мне нравится Никита Массалыга, парню 18 лет, к нему уже есть доверие со стороны тренера.

Рад, что дебютировал за "красно‑белых" 16‑летний Павел Полех. Честно, не слышал о нем до игры с "Оренбургом". Видно, что Карседо понимает важность воспитания и развития своей молодежи, это похвально. Надеюсь, в будущем в основном составе увидим и других ребят из спартаковской академии.

Приятно, что Аршавин считает Полеха большим талантом. Но важно, как молодой футболист воспользуется своим шансом. Помню, какие надежды возлагали на Димку Торбинского, Леху Ребко, который до сих пор является самым молодым дебютантом "Спартака". 16 лет — это еще ребенок, нужно дозированно подводить игрока к основному составу, все же в "Спартаке" спрос огромный, а в таком юном возрасте практически нереально давать результат», — сказал легенда красно-белых в интервью «Матч ТВ».

В 22‑м туре РПЛ против «Оренбурга» 16‑летний Полех появился на поле за две минуты до конца основного времени и стал вторым самым молодым дебютантом в истории красно‑белых после Алексея Ребко.