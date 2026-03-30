Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал, что готов снова возглавить какой‑нибудь клуб и ждёт предложений.

Мирослав Ромащенко globallookpress.com

Последней командой 52‑летнего специалиста был «Урал», откуда он был уволен в декабре 2025 года. Долгие годы Ромащенко входил в тренерский штаб Станислава Черчесова, в том числе и когда тот возглавлял сборную России.

«Поживём — увидим. Торопить события я не могу, поэтому посмотрим, как будет дальше. Чемпионат сейчас входит в фазу, где будут приниматься какие-то решения. Надеюсь, что в ближайшее время удастся вернуться к работе. Но сейчас всё идёт своим чередом», — сказал Ромащенко «Чемпионату».