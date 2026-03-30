«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера и активно ведёт переговоры с Роберто Де Дзерби. По информации Sky Sports, стороны обсуждают долгосрочное соглашение сроком на пять лет.

Сообщается, что итальянский специалист готов сразу приступить к работе и возглавить команду в ближайшее время. Руководство лондонского клуба нацелено именно на назначение постоянного тренера, а не временного наставника до конца сезона.

Де Дзерби рассматривается как один из ключевых кандидатов на пост, наряду с Маурисио Почеттино и другими специалистами.

Напомним, ранее «шпоры» расстались с Игором Тудором.