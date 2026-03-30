Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез поделился ожиданиями от стыкового матча против команды Италии за право сыграть на ЧМ-2026.

«Что необходимо для победы? Смелость и немного удачи, и если итальянцы говорят, что наш футбол медленный, то и их тоже. Мы не должны бояться. У нас нет единого плана, игра меняется: если мы забьём гол, то "припаркуем автобус" перед воротами, если пропустим — где-нибудь в другом месте», — приводит слова Барбареза La Gazzetta dello Sport.

Матч Босния и Герцеговина — Италия состоится во вторник, 31 марта. Начало игры запланировано на 21:45 мск. Победить отправится на ЧМ-2026.