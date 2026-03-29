29 марта состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Португалии. Игра прошла в Мехико и завершилась без забитых мячей — 0:0.
Ранее стало известно, что лидер португальской команды Криштиану Роналду пропустит матчи против Мексики и США из-за травмы подколенного сухожилия.
На чемпионате мира 2026 года сборная Мексики выступит в группе A, где её соперниками станут ЮАР, Южная Корея и победитель европейского стыкового противостояния Дания — Чехия.
Португалия на групповом этапе сыграет с Узбекистаном, Колумбией, а также с победителем межконтинентального плей-офф, в котором встретятся ДР Конго и Ямайка.
Результат матча
МексикаМехико0:0ПортугалияЛиссабон
Мексика: Рауль Ранхель, Исраэль Рейес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо (Everardo del Villar 78'), Роберто Альварадо (Херман Бертераме 60'), Обед Варгас (Карлос Родригес 46'), Альваро Фидальго (Ричард Ледесма 60'), Брайан Гутьеррес (Хулиан Киньонес 46'), Рауль Хименес (Эрик Санчес 60'), E.Lira (Armando Gonzalez 78')
Португалия: Руи Силва, Нуну Мендеш (Жоау Невеш 46'), Антониу Силва (Витор Феррейра 46'), Гонсалу Рамуш (Паулинью 64'), Бруну Фернандеш (Франсиску Тринкан 81'), Саму Кошта (Педру Нету 46'), Рубен Невеш (Жоау Канселу 46'), Ренато Вейга, Жоау Фелиш (Диогу Далот 46'), Шику Консейсау (Томаш Араужу 46'), Матеус Нунес (Гонсалу Гуэдеш 46')
Жёлтые карточки: Хесус Гальярдо 54' — Педру Нету 54'