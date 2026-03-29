29 марта состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Португалии. Игра прошла в Мехико и завершилась без забитых мячей — 0:0.

Ранее стало известно, что лидер португальской команды Криштиану Роналду пропустит матчи против Мексики и США из-за травмы подколенного сухожилия.

На чемпионате мира 2026 года сборная Мексики выступит в группе A, где её соперниками станут ЮАР, Южная Корея и победитель европейского стыкового противостояния Дания — Чехия.

Португалия на групповом этапе сыграет с Узбекистаном, Колумбией, а также с победителем межконтинентального плей-офф, в котором встретятся ДР Конго и Ямайка.

Результат матча Мексика Мехико 0:0 Португалия Лиссабон Мексика: Рауль Ранхель, Исраэль Рейес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо ( Everardo del Villar 78' ), Роберто Альварадо ( Херман Бертераме 60' ), Обед Варгас ( Карлос Родригес 46' ), Альваро Фидальго ( Ричард Ледесма 60' ), Брайан Гутьеррес ( Хулиан Киньонес 46' ), Рауль Хименес ( Эрик Санчес 60' ), E.Lira ( Armando Gonzalez 78' ) Португалия: Руи Силва, Нуну Мендеш ( Жоау Невеш 46' ), Антониу Силва ( Витор Феррейра 46' ), Гонсалу Рамуш ( Паулинью 64' ), Бруну Фернандеш ( Франсиску Тринкан 81' ), Саму Кошта ( Педру Нету 46' ), Рубен Невеш ( Жоау Канселу 46' ), Ренато Вейга, Жоау Фелиш ( Диогу Далот 46' ), Шику Консейсау ( Томаш Араужу 46' ), Матеус Нунес ( Гонсалу Гуэдеш 46' ) Жёлтые карточки: Хесус Гальярдо 54' — Педру Нету 54'