«Барселона» намерена предложить 37-летнему форварду Роберту Левандовскому продление контракта на один сезон, при этом зарплата игрока будет существенно снижена.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Главным фактором в принятии решения польским нападающим станет предстоящая встреча с наставником команды Ханс-Дитером Фликом, сообщает Sport.es.

Источник уточняет, что клуб ожидает окончательного ответа от Левандовского к концу апреля или началу мая, чтобы все стороны успели подготовиться к новому сезону. По новым условиям зарплата форварда сократится почти на 50%, однако Левандовский готов остаться в «Барселоне», даже если его роль станет более вспомогательной.

В текущем сезоне Левандовский сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.