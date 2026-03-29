Будущее капитана мадридского “Реала” Даниэля Карвахаля в клубе пока остаётся неопределённым.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

По данным издания AS, руководство “сливочных” пока поставило на паузу вопрос с новым контрактом 34‑летнего футболиста, который истекает летом 2026 года.

Подобная ситуация в “Реале” ранее была с Начо Фернандесом, Тони Кроосом и Лукой Модричем — ситуация с которыми разрешалась в последние дни соглашения.

Карвахаль — воспитанник “Реала”. Всего сыграл за команду 446 матчей, забил в них 14 мячей и сделал 65 голевых передач.