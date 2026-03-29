Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» ведёт переговоры с представителями защитника «Интера» Алессандро Бастони по личным условиям контракта и зарплате.
Обсуждения только начались несколько дней назад. При этом клубы напрямую пока не контактируют. «Интер» также ещё не озвучил конкретную цену за футболиста.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Бастони в качестве приоритетной трансферной цели уже несколько месяцев.
В текущем сезоне итальянец сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Бастони составляет 80 млн евро.