Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» ведёт переговоры с представителями защитника «Интера» Алессандро Бастони по личным условиям контракта и зарплате.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Обсуждения только начались несколько дней назад. При этом клубы напрямую пока не контактируют. «Интер» также ещё не озвучил конкретную цену за футболиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Бастони в качестве приоритетной трансферной цели уже несколько месяцев.

В текущем сезоне итальянец сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Бастони составляет 80 млн евро.