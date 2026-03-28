Наставник сборной Англии Томас Тухель после товарищеского матча с Уругваем (1:1) оценил игру форварда Маркуса Рашфорда.
«Рашфорд находится в расцвете сил. Он стал совершенно другим игроком с тех пор, как перебрался в "Барселону". Он был лучшим игроком на поле сегодня вечером. Единственная причина, по которой "Барселона" не оставит его, это то, что они, вероятно, не смогут себе это позволить», — цитирует специалиста BeFootball.
Напомним, 31 марта сборная Англии проведет контрольную игру с Японией.