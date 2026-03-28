Сборная Японии одержала победу над командой Шотландии в товарищеской встрече со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Дзюня Ито на 84-й минуте встречи.
Результат матча
ШотландияЭдинбург0:1ЯпонияТокио
0:1 Дзюня Ито 84'
Шотландия: Ангус Ганн, Нэйтан Паттерсон (Энтони Ралстон 80'), Джек Хендри, Скотт Маккена, Эндрю Робертсон (Киран Тирни 70'), Льюис Фергюсон, Джон МакГинн (Райан Кристи 63'), Кенни Маклин, Скотт МакТоминай (Билли Гилмор 70'), Томми Конвей (Финдли Кертис 80'), Линдон Дайкс (Джордж Хирст 63')
Япония: Дзион Судзуки, Юкинари Сугавара (Дзюня Ито 63'), Хироки Ито (Каору Митома 46'), Цуёси Ватанабэ (Дзюнносукэ Судзуки 46'), Аюму Сэко (Даики Хасиока 77'), Юито Судзуки (Рицу Доан 63'), Джоэл Чима Фудзит (Кенто Сиогай 78'), Дайдзэн Маэда (Кейто Накамура 62'), Keisuke Goto, Kodai Sano (Сого Танигути 46'), Ао Танака (Даити Камада 78')
Жёлтые карточки: Дзюнносукэ Судзуки 66' (Япония), Рицу Доан 78' (Япония)
Следующий матч японцы проведут 31 марта против англичан, шотландцы в этот же день примут сборную Кот-д'Ивуара.