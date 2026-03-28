Экс-форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио сравнил игру Винисиуса и Ламина Ямаля. Бывший футболист сделал выбор в пользу вингера каталонского клуба.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Винисиус или Ямаль? Я бы выбрал Ламина. Мне очень нравится Ямаль, он один из самых талантливых игроков в мире среди нового поколения. Уверен, что у него будет исключительная карьера», — приводит слова Ромарио Daily Post Nigeria.

Ямаль играет за первую команду «Барселоны» с 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 40 встреч за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 16 ассистов.