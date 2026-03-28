Мадридский «Реал» не собирается подписывать полузащитника «Манчестер Сити» Родри, несмотря на недавние заявления игрока о возможном переходе в «сливочные». По информации Sport.es, испанский футболист не соответствует требованиям, которые клуб предъявляет к игрокам этой позиции. Летом ему исполнится 30 лет, а «горожане» не готовы отпустить его дешевле 60 млн евро.

Источник также сообщает, что в «Реале» больше интересуются полузащитником «ПСЖ» Витиньей, но португалец не желает покидать Париж, а французский клуб запросил бы за трансфер не менее 100 млн евро.

Кроме того, мадридцы рассматривают вариант возвращения крайнего защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Однако парижане также не планируют расставаться с игроком, как и в случае с Витиньей.