Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал дебют за национальную команду. Это случилось в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

«Испытываю радость, круто быть одним из лучших в стране, когда тебя признают. Не было такого, чтобы мне сказали, что я выйду в матче с Никарагуа.

Соперник точно лучше, чем ожидали, 100 процентов. Атмосфера прекрасная, одним словом — топ, что стадион, что база, что болельщики», — цитирует футболиста ТАСС.

Мелкадзе в игре с Никарагуа вышел на поле на 66-й минуте.