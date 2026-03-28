Вингер ЦСКА Кирилл Глебов оценил результаты армейцев весной.  Футболист надеется, что команда будет выигрывать как можно больше.

Кирилл Глебов
«Ожидания болельщиков были немного завышенными.  Любой футболист в нашей команде понимал, что входить в весну нужно только с чемпионскими амбициями.  Но это футбол, так бывает.  Ни "ПСЖ", ни "Бавария" — никто не выигрывал 50 матчей подряд.  У всех бывают взлёты и спады.  Сейчас мы пройдём путь с самых низов, и он один — только наверх.  Посмотрим, что будет дальше.

Мы все внутри думали только о том, что будем выигрывать, выигрывать и выигрывать.  Каждую игру.  Мы тоже понимали, что сделаны точечные трансферы под усиления, лишних людей в команде нет.  Были мысли: "Ещё немножко — и мы будем наверху".  То, что произошло, опустило нас с небес за землю.  Все немного в шоке.  К тому же у нас очень молодая команда — для некоторых несколько поражений подряд происходят впервые.  Но есть и опытные футболисты, бывавшие в подобных ситуациях.  Они направят нас на правильный путь, чтобы мы вылезли оттуда», — сказал Глебов «Чемпионату».

ЦСКА после 22-х туров идет на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 39 очков.