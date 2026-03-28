Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что в команде всегда с распростёртыми объятиями примут своего бывшего нападающего Вагнера Лава, который объявил недавно о завершении карьеры.

«Вага, к сожалению, у любого спортсмена карьера когда‑то заканчивается. У тебя она была долгой, ты уже взрослый и провёл прекрасную жизнь. Ты был фантастическим игроком. Я хочу, чтобы ты знал, что здесь твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть. И всегда будем рады, если ты будешь сотрудничать с клубом. Не думай, что вешать бутсы на гвоздик — это плохо. Всему своё время. Будь здоров, счастлив, и пусть твоя семья всегда радуется тебе», — заявил Гинер на видео в Telegram‑канале ЦСКА.

Последним клубом в карьере нападающего стал бразильский «Ретро» из Серии B. Его последней игрой станет матч против «Сеары» 28 марта. Сразу после него Вагнер Лав войдёт в тренерский штаб «Ретро».

Бразилец считается одним из лучших легионеров чемпионата России. За ЦСКА он играл с 2004 по 2012 год (с перерывами на аренды в бразильские клубы), а также в 2013‑м. Он три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. Сам Гинер неоднократно говорил, что относится к Вагнеру с отеческой любовью.