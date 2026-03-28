Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался по поводу ситуации с его одноклубником и соотечественником Ромелу Лукаку и «Наполи», за который они оба выступают.

«Вокруг "Наполи" всегда много шума. Такие ситуации раздуваются до невероятных масштабов. Я не знаю всех подробностей того, что произошло между двумя сторонами. Но сезон для Ромелу выдался непростым. У него было несколько проблем, включая последнюю травму. Это плохо для всех, даже для Бельгии, потому что он нам нужен», — приводит слова Де Брёйне Il Napolista.

Сегодня в СМИ прошла информация о конфликте Лукаку и «Наполи». 32‑летний нападающий недавно восстановился после тяжёлой травмы. Всего в этом сезоне он провёл 5 матчей в Серии А и забил один гол.