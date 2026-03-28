Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро поделился своими мыслями о будущем после поражения команды Бразилии в товарищеском матче с Францией (1:2).

«Я все еще очень люблю Манчестер. Объявление уже сделано. Болельщики оказали мне огромную поддержку. Я действительно верю, что решение окончательно. Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Эти последние игры в Манчестере будут эмоциональными моментами», — цитирует Каземиро издание The Athletic.

Напомним, что Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года, когда истечёт срок его контракта. Об этом стало известно в январе 2026 года. Полузащитник подтвердил своё решение и заявил, что считает объявление о своём будущем окончательным.