Сборная Уэльса в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 проиграла на своем поле Боснии и Герцеговине — 1:1 (2:4 по пенальти).
Уэльс — Босния и Герцеговина globallookpress.com
За Уэльс на 51-й минуте забил Дэниел Джеймс. В составе Боснии и Герцеговины на 86-й минуте отличился Эдин Джеко.
Дополнительное время завершилось без забитых голов, в в серии пенальти победу одержали боснийцы — 4:2.
Результат матча
Уэльс Кардифф 1:1 Босния и Герцеговина Сараево
1:0 Даниэль Джеймс 51' 1:1 Эдин Джеко 86' 2:1 Гарри Уилсон 111' пен. 3:1 Марк Харрис 111' пен. 3:2 Иван Башич 111' пен. 3:3 Амир Хаджиахметович 111' пен. 3:4 Керим Алайбегович 111' пен. 3:5 Харис Табакович 111' пен.
Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Джо Родон, Джей Дасилва, Этан Ампаду, Даниэль Джеймс ( Сорба Томас ), Гарри Уилсон, Джордан Джеймс ( 84' Лиам Каллен ), Бреннан Джонсон, Дэвид Брукс ( 56' Марк Харрис ), Dylan Lawlor 74'
Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Зеад Колашинац ( Керим Алайбегович ), Тарик Мухаремович, Никола Катич, Амар Дедич ( 62' Армин Гигович ), Амар Мемич ( 112' Dzenis Burnic ), Беньямин Тахирович ( 74' Иван Башич ), Иван Шуньич ( 61' Харис Табакович ), Эрмедин Демирович, Эдин Джеко ( 78' Амир Хаджиахметович ), Эсмир Байрактаревич 91'
Жёлтые карточки: Лиам Каллен 70' — Амар Мемич 5', Эрмедин Демирович 37', Зеад Колашинац 39', Эдин Джеко 111'
Статистика матча
В параллельном матче
сборная Чехии взяла верх над командой Ирландии — 2:2 (4:3, пен).
Первый тайм остался за ирландцами — на 19-й минуте с пенальти отличился Трой Пэрротт, также автогол на 23-й минуте на счету голкипера Чехии Матея Коваржа.
Уже на 27-й минуте Патрик Шик с «точки» отквитал один мяч, а Ладислав Крейчи на 86-й минуте перевел игру в экстра-тайм, где счет не изменился. В серии послематчевых пенальти точнее были чехи.
В финале стыков сборная Уэльса встретится с национальной командой Италии, а Чехия встретится со сборной Дании. Матчи состоятся 31 марта.