Сборная Уэльса в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 проиграла на своем поле Боснии и Герцеговине — 1:1 (2:4 по пенальти).

За Уэльс на 51-й минуте забил Дэниел Джеймс. В составе Боснии и Герцеговины на 86-й минуте отличился Эдин Джеко.

Дополнительное время завершилось без забитых голов, в в серии пенальти победу одержали боснийцы — 4:2.

Результат матча Уэльс Кардифф 1:1 Босния и Герцеговина Сараево 1:0 Даниэль Джеймс 51' 1:1 Эдин Джеко 86' 2:1 Гарри Уилсон 111' пен. 3:1 Марк Харрис 111' пен. 3:2 Иван Башич 111' пен. 3:3 Амир Хаджиахметович 111' пен. 3:4 Керим Алайбегович 111' пен. 3:5 Харис Табакович 111' пен. Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Джо Родон, Джей Дасилва, Этан Ампаду, Даниэль Джеймс ( Сорба Томас 84' ), Гарри Уилсон, Джордан Джеймс ( Лиам Каллен 56' ), Бреннан Джонсон, Дэвид Брукс ( Марк Харрис 74' ), Dylan Lawlor Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Зеад Колашинац ( Керим Алайбегович 62' ), Тарик Мухаремович, Никола Катич, Амар Дедич ( Армин Гигович 112' ), Амар Мемич ( Dzenis Burnic 74' ), Беньямин Тахирович ( Иван Башич 61' ), Иван Шуньич ( Харис Табакович 78' ), Эрмедин Демирович, Эдин Джеко ( Амир Хаджиахметович 91' ), Эсмир Байрактаревич Жёлтые карточки: Лиам Каллен 70' — Амар Мемич 5', Эрмедин Демирович 37', Зеад Колашинац 39', Эдин Джеко 111'

Статистика матча 5 Удары в створ 7 11 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 9 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 8 Фолы 20

В параллельном матче сборная Чехии взяла верх над командой Ирландии — 2:2 (4:3, пен).

Первый тайм остался за ирландцами — на 19-й минуте с пенальти отличился Трой Пэрротт, также автогол на 23-й минуте на счету голкипера Чехии Матея Коваржа.

Уже на 27-й минуте Патрик Шик с «точки» отквитал один мяч, а Ладислав Крейчи на 86-й минуте перевел игру в экстра-тайм, где счет не изменился. В серии послематчевых пенальти точнее были чехи.

В финале стыков сборная Уэльса встретится с национальной командой Италии, а Чехия встретится со сборной Дании. Матчи состоятся 31 марта.