Сборная Уэльса в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 проиграла на своем поле Боснии и Герцеговине — 1:1 (2:4 по пенальти).

Уэльс — Босния и Герцеговина

За Уэльс на 51-й минуте забил Дэниел Джеймс.  В составе Боснии и Герцеговины на 86-й минуте отличился Эдин Джеко.

Дополнительное время завершилось без забитых голов, в в серии пенальти победу одержали боснийцы — 4:2.

Результат матча

УэльсКардиффУэльс1:1Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаСараево
1:0 Даниэль Джеймс 51' 1:1 Эдин Джеко 86' 2:1 Гарри Уилсон 111' пен. 3:1 Марк Харрис 111' пен. 3:2 Иван Башич 111' пен. 3:3 Амир Хаджиахметович 111' пен. 3:4 Керим Алайбегович 111' пен. 3:5 Харис Табакович 111' пен.
Уэльс:  Карл Дарлоу,  Неко Уильямс,  Джо Родон,  Джей Дасилва,  Этан Ампаду,  Даниэль Джеймс (Сорба Томас 84'),  Гарри Уилсон,  Джордан Джеймс (Лиам Каллен 56'),  Бреннан Джонсон,  Дэвид Брукс (Марк Харрис 74'),  Dylan Lawlor
Босния и Герцеговина:  Никола Васильев,  Зеад Колашинац (Керим Алайбегович 62'),  Тарик Мухаремович,  Никола Катич,  Амар Дедич (Армин Гигович 112'),  Амар Мемич (Dzenis Burnic 74'),  Беньямин Тахирович (Иван Башич 61'),  Иван Шуньич (Харис Табакович 78'),  Эрмедин Демирович,  Эдин Джеко (Амир Хаджиахметович 91'),  Эсмир Байрактаревич
Жёлтые карточки:  Лиам Каллен 70'  —  Амар Мемич 5',  Эрмедин Демирович 37',  Зеад Колашинац 39',  Эдин Джеко 111'

В параллельном матче сборная Чехии взяла верх над командой Ирландии — 2:2 (4:3, пен).

Первый тайм остался за ирландцами — на 19-й минуте с пенальти отличился Трой Пэрротт, также автогол на 23-й минуте на счету голкипера Чехии Матея Коваржа.

Уже на 27-й минуте Патрик Шик с «точки» отквитал один мяч, а Ладислав Крейчи на 86-й минуте перевел игру в экстра-тайм, где счет не изменился.  В серии послематчевых пенальти точнее были чехи.

В финале стыков сборная Уэльса встретится с национальной командой Италии, а Чехия встретится со сборной Дании.  Матчи состоятся 31 марта.