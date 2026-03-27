Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил надежду на то, что нападающий «Интер Майами» и национальной команды Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026-го года.

Лионель Месси
Лионель Месси

«Это вопрос скорее к нему.  Мое мнение вы уже знаете.  Я сделаю все, чтобы он сыграл.  Я думаю, что он должен быть на турнире — во имя футбола.  Решать не мне, а ему — опираясь на его психологическое и физическое состояние.

Сложная ситуация, потому что его хотят видеть не только аргентинцы — его хотят видеть все.  Я хочу, чтобы он там был.  Решать ему.  Он заслужил право спокойно принимать решение.  Мы не спешим.  Мы знаем, что он примет такое решение, которое пойдет на благо ему и команде.  Мы надеемся, что он сыграет», — сказал Скалони ESPN.

В 2026-м году Месси провел за «Интер Майами» 4 матча в МЛС и забил 4 гола.  Чемпионат мира стартует 11-го июня и завершится 19-го июля.