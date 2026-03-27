Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил надежду на то, что нападающий «Интер Майами» и национальной команды Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026-го года.

«Это вопрос скорее к нему. Мое мнение вы уже знаете. Я сделаю все, чтобы он сыграл. Я думаю, что он должен быть на турнире — во имя футбола. Решать не мне, а ему — опираясь на его психологическое и физическое состояние.

Сложная ситуация, потому что его хотят видеть не только аргентинцы — его хотят видеть все. Я хочу, чтобы он там был. Решать ему. Он заслужил право спокойно принимать решение. Мы не спешим. Мы знаем, что он примет такое решение, которое пойдет на благо ему и команде. Мы надеемся, что он сыграет», — сказал Скалони ESPN.

В 2026-м году Месси провел за «Интер Майами» 4 матча в МЛС и забил 4 гола. Чемпионат мира стартует 11-го июня и завершится 19-го июля.