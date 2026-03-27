Нападающий «Барселоны» Рафинья может не сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов из-за травмы, полученной в товарищеском матче сборных Бразилии и Франции (1:2). Об этом информирует издание AS.

Как сообщает источник, вингер повредил двуглавую мышцу бедра. Если диагноз подтвердится и окажется, что произошел разрыв мышц, то Рафинья точно не сможет выйти на поле в играх против «Атлетико» 8 и 14 апреля.

Рафинья провел 31 матч за клуб в текущем сезоне во всех турнирах, забив 19 голов и отдав восемь результативных передач. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2028 года.