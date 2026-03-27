«Челси» заинтересован в покупке центрального защитника «Милана» Страхини Павловича. Лондонский клуб уже установил контакт с представителями 24-летнего футболиста, сообщает Corriere dello Sport.

Страхиня Павлович globallookpress.com

Для завершения сделки «Челси» должен предложить «Милану» не менее 40 миллионов евро, так как итальянский клуб считает Павловича важным игроком своей команды.

В текущем сезоне сербский защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Миланом» действует до лета 2028 года.