«Челси» заинтересован в покупке центрального защитника «Милана» Страхини Павловича. Лондонский клуб уже установил контакт с представителями 24-летнего футболиста, сообщает Corriere dello Sport.
Для завершения сделки «Челси» должен предложить «Милану» не менее 40 миллионов евро, так как итальянский клуб считает Павловича важным игроком своей команды.
В текущем сезоне сербский защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Миланом» действует до лета 2028 года.