Для форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли нынешний сезон завершён.

Как сообщает журналист Аревало Мартин, находясь в расположении сборной Аргентины, 23‑летний футболист порвал переднюю крестообразную связку колена.

Таким образом, Паничелли точно пропустит чемпионат мира 2026 года и сможет выйти на поле не ранее чем через полгода.

Летом 2025 года Паничелли пополнил ряды «Страсбурга» и проводит очень результативный сезон, лидируя в списке бомбардиров Лиги 1 с 16 голами. В ноябре 2025 года он дебютировал в составе сборной Аргентины.