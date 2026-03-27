Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников по прозвищу «Босс» поделился своей историей знакомства в «Бенфике» со знаменитым бельгийским вратарём Мишелем Прюдоммом.

«В команде мы с Прюдоммом подружились, прекрасно общались.  Тогда в России не было тренеров вратарей.  Каждый сам доходил до тонкостей.  А тут лучший голкипер мира мне подсказывает: „Так лови, так двигайся, здесь себя побереги“.

Однажды говорит: „Я доиграл до 40, тебе почти 30.  Хочешь дотянуть до 37 в воротах?“ — „Очень!“ — „Тогда слушай.  Матч прошёл — сразу вискарика.  Но хорошего, литрушечку“.

„На второй день — пивасик.  Третий день — просто лежишь дома, отдыхаешь.  В четверг — стретчинг, в пятницу — предыгровая, в субботу — матч.  Потом повторяй“.  Я на него смотрю: издевается, что ли?  А он серьёзно: „Поверь!  Взгляни на меня — я так до 40 доиграл“.

Это схема Прюдомма.  Он уникальный, конечно.  А совет его мне очень помог!», — рассказал «Босс» в интервью «СЭ».

За «Бенфику» Овчинников играл с 1997 по 1999 год.  За сборную России он провёл 35 матчей и пропустил в них 40 мячей.