Знаменитый в прошлом голкипер «Локомотива» Сергей Овчинников считает вратаря ЦСКА Владислава Торопа достойным вызова в сборную России и уверен, что он сейчас слабее только Матвея Сафонова.

«Слава уже сейчас лучший вратарь для сборной после Сафонова. Это не только моё мнение. Многие специалисты считают так же. Сегодня все вратари неплохие, но одинаковые. А у Торопа свой стиль, технически отлично подготовлен. Единственный вратарь в нашем чемпионате, который играет на выходах. Просто не боится — и у него получается. По игре ногами — в тройке лучших. Я не сомневаюсь, скоро станет основным вратарём сборной», — сказал Овчинников в интервью «СЭ».

Сейчас Торопу 22 года, уже несколько лет он является дублёром Игоря Акинфеева в ЦСКА, выходя в основном в кубковых матчах.