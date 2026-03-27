Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия не собирает переходить в лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, английский клуб рассматривает футболиста сборной Грузии для усилении линии атаки, но ни «ПСЖ», ни Кварацхелия не собираются принимать предложение «пушкарей».

Кварацхелия присоединился к парижскому клубу в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.