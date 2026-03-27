Атакующий полузащитник Филип Фоден может покинуть «Манчестер Сити» уже в ближайшие месяцы, если ситуация с его контрактом, истекающим летом 2027 года, не будет урегулирована. Об этом информирует издание Football Insider.

Источник сообщает, что 25-летний игрок недоволен своим игровым временем в команде. Если в ближайшие месяцы Фоден не достигнет соглашения с клубом, он готов рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами Англии. При этом в «Манчестер Сити» не желают расставаться с футболистом.

В текущем сезоне Фоден сыграл 41 матч во всех турнирах, забив десять голов и отдав пятьацц результативных передач.