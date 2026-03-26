Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Уточняется, что Зидан уже достиг устного соглашения с Федерацией футбола Франции и станет новым главным тренером национальной команды. При этом объявление могли сделать ещё зимой, но стороны отложили его из уважения к действующему наставнику Дидье Дешаму.

Также ранее сообщалось, что в тренерский штаб Зидана войдут его бывшие коллеги по «Реалу» — Давид Беттони и Хамида Мсаиди.

Во главе «Реала» Зидан дважды выигрывал чемпионат Испании, два раза — Суперкубок страны и трижды приводил команду к победе в Лиге чемпионов.