Пресс-служба итальянской Серии А обнародовала список кандидатов на звание лучшего игрока марта 2026 года.

В число номинантов вошли ивуариец Джереми Бога из «Ювентуса», англичанин Кинан Дэвис из «Удинезе», грек Анастасиос Дувикас из «Комо», ивуариец Эван Н'Дика из «Ромы», серб Страхиня Павлович из «Милана» и аргентинец Джованни Симеоне из «Торино».

В марте Бога, Дэвис и Симеоне поразили ворота соперников по три раза, в то время как Дувикас, Н'Дика и Павлович отметились двумя голами каждый.

На вершине турнирной таблицы чемпионата Италии находится «Интер» с 69 очками после 30 матчей.