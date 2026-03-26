Бывший игрок «Краснодара» Роман Шишкин высказался о возможном составе сборной России на матч с Никарагуа.

«Я знаю, что Сафонов очень хочет сыграть. Идеальная картина, чтобы он и Агкацев сыграли по тайму. Тут, наверное, Валерий Георгиевич будет исходить из определенного физического состояния каждого игрока, потому что есть чемпионат. Поэтому посмотрим.

Не стоит забывать, что у нас две игры, которая состоится в Краснодаре и в Санкт‑Петербурге с Мали. Оптимальный состав в пятницу посмотрим», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Матч Россия — Никарагуа пройдет уже завтра, в пятницу, 27 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.