Российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящих матчах сборной России против Никарагуа и Мали.

Юрий Сёмин
«Сложно строить какие-то ожидания.  Фактически не знаем состав, который будет [играть] против нас.  Тренер Мали говорит, что приедет второй состав.  Хотя у Мали достаточно много молодых игроков прогрессирующего и высокого уровня.  Просто нужно сыграть принципиально и на своём уровне.  Большего сложно ждать.  В свою силу сыграть тоже непросто.  На мой взгляд, мотивация не будет высока», — цитирует Семина «Чемпионат».

Матчи сборной России против Никарагуа и Мали состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.