Российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящих матчах сборной России против Никарагуа и Мали.

«Сложно строить какие-то ожидания. Фактически не знаем состав, который будет [играть] против нас. Тренер Мали говорит, что приедет второй состав. Хотя у Мали достаточно много молодых игроков прогрессирующего и высокого уровня. Просто нужно сыграть принципиально и на своём уровне. Большего сложно ждать. В свою силу сыграть тоже непросто. На мой взгляд, мотивация не будет высока», — цитирует Семина «Чемпионат».

Матчи сборной России против Никарагуа и Мали состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.