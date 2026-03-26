Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Все мы в "Реале" понимаем, что нам предстоит встретиться с абсолютно стабильной командой мирового класса. На данный момент ничего не может быть сложнее. Сейчас они — самая стабильная и лучшая команда в Европе наряду с "Арсеналом".

Для меня Кейн определённо входит в тройку лучших нападающих мира. Его стабильность просто мирового класса. Мы можем нейтрализовать его только как команда — если это вообще возможно за 180 минут», — приводит слова Рюдигера Kicker.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится в Мадриде 7 апреля.