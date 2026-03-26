Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

сборная России globallookpress.com

«В первую очередь хочется поблагодарить господа за то, что мы пребываем здесь. Благодарим Россию за оказанный приём — он был прекрасным. Надеемся, что в матче у нас получится показать высокий уровень, принимая во внимание, что мы будем играть с одной из лучших сборных в Европе. Подходим к матчу с максимальной ответственностью. Мы прогрессируем, и хотелось бы сделать ещё один шаг вперёд», — цитирует Оливаса «Чемпионат».

Матч Россия — Никарагуа состоится завтра, 27 марта, в Краснодаре. Начало игры — в 19:30 мск.