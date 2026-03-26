«ПСЖ» добился переноса игры 29‑го тура чемпионата Франции с главным конкурентом «Лансом» на 13 мая.

Луис Энрике — тренер «ПСЖ» globallookpress.com

Напомним, что «Ланс», который идёт вторым в Лиге 1 с 59 очками и является основным преследователем «ПСЖ» (60 очков), был против переноса встречи, которая запланирована на 11 апреля.

«По просьбе "ПСЖ" и "Страсбурга" с целью наилучшей подготовки к своим четвертьфинальным матчам в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге конференций УЕФА соответственно совет директоров LFP единогласно принял решение (за исключением голосов самих заинтересованных клубов) перенести матчи 29‑го тура Лиги 1: "Ланс" — "ПСЖ" и "Брест" — "Страсбург" — на среду, 13 мая.

Эти решения соответствуют стратегическому курсу совета директоров, направленному на сохранение Францией пятого места в рейтинге УЕФА, которое позволяет получить четыре места в Лиге чемпионов УЕФА.

В дополнение к этим двум решениям клубу "Ланс" было предложено скорректировать свой календарь, перенеся встречу 33‑го тура "Ланс" — "Нант" на пятницу, 8 мая, на случай, если "ПСЖ" выйдет в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА», — говорится в релизе организации.