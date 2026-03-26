В товарищеском матче национальных команд сборная Беларуси на выезде победила команду Кипра со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Иван Тихомиров на 25-й минуте.
Результат матча
КипрНикосия0:1БеларусьМинск
0:1 Ivan Tsikhamiraou 25'
Кипр: Неофитос Михаил, Николас Панайоту, Григорис Кастанос (Nikolas Koutsakos 79'), Иоаннис Питтас (Ангелос Неофиту 71'), Лойзос Лойзу (Хараламбос Кириаку 79'), Andreas Shikkis (Яннис Сациас 79'), Christos Sielis, Giorgos Malekkidis (Костас Пилеас 71'), Panagiotis Andreou (Харалампос Харалампус 63'), Ioannis Costi, Stavros Georgiou (Андроникос Какулис 63')
Беларусь: Фёдор Лапоухов, Захар Волков, Владислав Калинин (Глеб Шевченко 90'), Валерий Громыко (Daniil Galyata 59'), Евгений Яблонский (Александр Селява 45'), Макс Эбон (Артём Концевой 71'), Кирилл Печенин (Роман Бегунов 90'), Герман Барковский (Владислав Морозов 59'), Artem Shumanskiy (Юрий Ковалев 59'), Ruslan Lisakovich (Karen Vardanyan 71'), Ivan Tsikhamiraou
Жёлтые карточки: Андроникос Какулис 81' — Валерий Громыко 27', Захар Волков 68', Кирилл Печенин 81', Александр Селява 87'
В параллельной игре сборные Грузии и Израиля сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев дублем отметился Хвича Кварацхелия. За гостей забивали Ги Мизрахи и Омри Гандельман.