Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде попал на радары трёх топовых английских клубов.

По данным издания Mundo Deportivo, активный интерес к игроку сейчас проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». При этом официальных предложений в стан каталонцев не поступало.

Сам игрок и его влиятельный агент Жорже Мендеш пока не намерены комментировать эти слухи. Известно, что «Барселона» имеет финансовые предложения и в случае интересного предложения готова продать нескольких игроков основного состава.

Сейчас Бальде 22 года, он является воспитанником каталонцев. В этом сезоне провёл 34 матча за команду и сделал в них 3 голевые передачи. На Transfermarkt футболист оценивается в 60 млн евро.