Мадридский «Атлетико» планирует предложить нападающему Хулиану Альваресу новый контракт, чтобы предотвратить его возможный переход в другие клубы, в частности в «Барселону», которая проявляет к нему интерес. Об этом сообщает Sport.es, ссылаясь на Marca.

Согласно источнику, «матрасники» намерены сделать аргентинского форварда одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, наряду с вратарём Яном Облаком, чей текущий оклад составляет около 20 миллионов евро.

«Атлетико» рассматривает возможность продления контракта с Альваресом на один-два года, предлагая ему зарплату более 10 миллионов в год.

В текущем сезоне Хулиан Альварес сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 9 результативных передач.